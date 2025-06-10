Хронологія війни – день 1203: Київ та Одеса зазнали атаки дронів, а окупанти рвуться до Дніпропетровської області

10 червня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати вас про всі останні події, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах

Вівторок, 10 червня 2025 року. Росіяни продовжують стирати свій бойовий потенціал про оборону ЗСУ на Покровському напрямку з високою інтенсивністю, майже підійшовши до адмінкордону Дніпропетровської області. Активні битви також йдуть і на низці інших напрямів, наприклад, фіксується перекидання окупаційних військ до Сумської області.

Як проходить 1203-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Київ перебуває під масштабною дроновою атакою, за даними моніторів у районі міста спостерігається близько 25 БПЛА. Чути роботу ППО

1:00 Над територією України спостерігається близько 90 російських дронів, згідно з даними моніторів. Більшість із них фіксувалася у Чернігівській та Полтавській областях.

00:00 Росіяни підняли в повітря 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95, а тому не виключається можливість атаки вночі. На тлі цього зафіксовано масштабний наліт українських дронів на Росію та окупований Крим.

З ситуацією в Україні 7 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1200: удар по Харкову та збивання російського Су-35

Про новини та події 8 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1201: Трамп забрав 20 тисяч ракет для України, а Росія готує нову підлість

Про те, що відбувалося 9 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1202: великий обмін полоненими та чергова масована атака Росії