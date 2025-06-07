Хронологія війни – день 1200: Росія знову атакує дронами, а у Зеленського готують нову зустріч із Трампом

7 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати вас щодо всіх останніх подій, що відбуваються на фронті та у переговорній площині.

На календарі субота, 7 червня 2025 року. Україна не встигла оговтатися після минулої масованої атаки Росії, як країна-агресор вже знову б’є ракетами та дронами. Цікаво, що в Кремлі це гучно називають "відповіддю" за удари України по аеродромах, проте масштаби наслідків просто незрівнянні. Тим більше, що РФ традиційно б’є більше по мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

Як проходить 1200-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту "Великої сімки" 15-17 червня, сказав голова ОП Андрій Єрмак.

У повітряному просторі України безліч ворожих безпілотників, оголошено тривогу у низці областей.

Карта бойових дій станом на початок дня від DeepState виглядає так:

Карта, де точаться бої на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей 07.06.2025

Карта бойових дій у Сумській області від DeepState 07.06.2025

З ситуацією в Україні 4 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1197: росіяни тиснуть на фронті та запускають дрони

Про новини та події 5 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1198: просування росіян на Сумщині та атака Херсона

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1199: Росія провалилася зі спробою помсти, але просувається до Дніпропетровщини