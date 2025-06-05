Хронологія війни – день 1198: росіяни приймають удари дронів та атакують на фронті

5 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів

На календарі четвер, 5 червня 2025 року, росіяни продовжують тиснути на фронті та погрожують "відповіддю" за удар по їхніх аеродромах ту. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський.

Як проходить 1198-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 червня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Про масовану атаку на електропідстанції на захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей повідомляють призначені Москвою "влади" регіонів.

Повідомляється, що без електропостачання залишилися частина Мелітополя, Приморськ, Енергодар, Якимівка у Запорізькій області, Генічеськ та ще близько 90 населених пунктів Херсонської області.

Тривогу також оголошено в Бєлгородську, Курську, Липецьку, Брянську, Орловську, Воронезьку, Тамбовську, Саратовську, Волгоградську та Ростовську області.

Про те, що відбувалося 2 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1195: Росія оговтується від "Павутини", в Стамбулі пройшли переговори

З ситуацією в Україні 3 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1196: атака на Кримський міст та обстріл Сум

Про новини та події 4 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1197: росіяни тиснуть на фронті та запускають дрони