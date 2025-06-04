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Хронологія війни – день 1197: росіяни тиснуть на фронті та запускають дрони

Автор
Юлія Крутякова
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Автор
Триває 1197 день повномасштабної війни Росії проти України
Триває 1197 день повномасштабної війни Росії проти України. Фото telegraf.com.ua

4 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів

На календарі середа, 4 червня 2025 року, росіяни продовжують тиснути на фронті, поки оговтуються від удару по Кримському мосту. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Новопавлівський.

Як проходить 1197-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 червня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію щодо дронів. БпЛА на півдні Сумської області — курс південно-західний

БпЛА на півночі Харківської — курс південно-західний. Також у ПС додали, що дрони рухаються в напрямку Харкова.

Про те, що відбувалося 1 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1194: удар по розташуванню ЗСУ та масштабний удар СБУ по Росії

З ситуацією в Україні 2 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1195: Росія оговтується від "Павутини", в Стамбулі пройшли переговори

Про новини та події 3 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1196: атака на Кримський міст та обстріл Сум

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#Україна #Росія #Війна