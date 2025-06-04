Хронология войны – день 1197: россияне давят на фронте и запускают дроны

4 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов

На календаре среда, 4 июня 2025 года, россияне продолжают давить на фронте, пока приходят в себя от удара по Крымскому мосту. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Новопавловское.

Как проходит 1197-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Воздушные силы ВСУ обновили информацию о дронах. БпЛА на юге Сумской области — курс юго-западный.

БпЛА на севере Харьковской – курс юго-западный. Также в ПС добавили, что дроны двигаются в направлении Харькова.

О том, что происходило 1 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1194: удар по расположению ВСУ и масштабный удар СБУ по России

С ситуацией в Украине 2 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1195: Россия приходит в себя от "Паутины", в Стамбуле прошли переговоры

О новостях и событиях 3 июня "Телеграф" рассказывал здесь:Хронология войны – день 1196: атака на Крымский мост и обстрел