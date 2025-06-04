Повреждены цистерны, произошел разлив. Россия ударила по биоэтанольному заводу на Сумщине (фото и видео)

Россия направила на него 12 дронов

В ночь на среду, 4 июня, россияне атаковали завод по производству биоэтанола в Лебединской общине Сумской области. Возник пожар.

Об этом сообщили в Сумской ОВА. По предварительным данным, попадание 12 БпЛА.

"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших… Специалисты оценивают экологические последствия", — сказано в сообщении.

Кроме помещений предприятия пострадали жилые дома. Есть повреждения в около десяти жилищах. В ГСЧС показали, как гасили пожар на заводе. К счастью, никто не пострадал.

Что такое биоэтанол и патока

Биоэтанол – это вид топлива для транспорта. Его изготовляют из обезвоженного этанола (этиловый спирт). Для производства этанола используют разные виды зерна: пшеницу, кукурузу, ячмень. Также используется сахарная свекла и тростник.

Патока – это густой сироповидный продукт, который образуется как побочный продукт в процессе переработки сахарной свеклы или тростника. Ее используют для производства биоэтанола.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 июня россияне ударили по Харькову ракетами и беспилотниками. В промышленной зоне загорелись склады, где хранились автомобильные покрышки. Поэтому над северо-западной частью города стоит густой черный дым.