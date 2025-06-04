Пошкоджені цистерни, стався розлив. Росія вдарила по біоетанольному заводу на Сумщині (фото та відео)

Росія спрямувала на нього 12 дронів

В ніч на середу, 4 червня, росіяни атакували завод з виробництва біоетанолу у Лебединській громаді Сумської області. Виникла пожежа.

Про це повідомили у Сумській ОВА. За попередніми даними, є влучання 12 БпЛА.

"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих … Фахівці оцінюють екологічні наслідки", — йдеться у повідомленні.

Окрім приміщень підприємства, постраждали житлові будинки. Є пошкодження у близько десяти оселях. У ДСНС показали, як гасили пожежу на заводі. На щастя, ніхто не постраждав.

Що таке біоетанол та патока

Біоетанол — це вид палива для транспорту. Його виготовляють зі зневодненого етанолу (етиловий спирт). Для виробництва етанолу використовують різні види зерна: пшеницю, кукурудзу, ячмінь. Також використовуються цукрові буряки та тростина.

Патока — це густий сиропоподібний продукт, який утворюється як побічний продукт у процесі перероблення цукрових буряків або тростини. Її використовують для виробництва біоетанолу.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 4 червня росіяни вдарили по Харкову ракетами та безпілотниками. У промисловій зоні зайнялися склади, де зберігалися автомобільні покришки. Через це над північно-західною частиною міста стоїть густий чорний дим.