Спалахнули пожежі, частина Харкова в їдкому диму: що відомо про наслідки обстрілу (фото, відео)

Відомо про одного постраждалого

Харків постійно перебуває під російськими обстрілами. В ніч на середу, 4 травня росіяни вдарили по обласному центру ракетами та безпілотниками, з'явилися фото та відео наслідків.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, в Новобарівському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік.

Через удар дроном виникла пожежа у приватному будинку на площі 100 квадратних метрів. Крім того, спалахнула будівля СТО на площі 200 "квадратів".

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що минулої ночі росіяни атакували місто двома ракетами та дев'ятьма безпілотниками. Спалахнули пожежі.

"На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок. Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі", — написав він.

За даними "Суспільне Харків", через ворожий удар у промисловій зоні Харкова зайнялися склади, де зберігалися автомобільні покришки. Через це над північно-західною частиною міста стоїть густий чорний дим.

У ДСНС поінформували, що у Новобаварському районі Харкова через російську атаку загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.

Як повідомляв "Телеграф", під ранок 2 червня РФ атакувала Харків спочатку безпілотниками, а потім випустила по місту дві балістичні ракети. Були руйнування та постраждалі.