Росіяни вдарили по Одесі. Спалахнули пожежі, є руйнування та постраждалі (фото та відео) - оновлено

Обстріл почався після третьої години ночі

Одеса потрапила під російську атаку в ніч на вівторок, 3 червня. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками, спалахнула пожежа.

Повітряну тривогу в області оголосили близько 3 години. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер попередив про атаку дронами та закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях. Кореспондентка "Телеграфа" в Одесі повідомила, що було дуже гучно.

Оновлено. У ДСНС поінформували, що внаслідок російської атаки в Одесі, за попередньою інформацією, постраждали чотири людини. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Крім того, в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про наслідки атаки. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. Станом на 7 годину ранку повідомлення про постраждалих відсутні.

Працювали Сили протиповітряної оборони, більшість ворожих дронів було збито. Telegram-канал "Одесса INFO" написав про приліт в Одесі, можливо не один. Офіційного підтвердження цієї інформації на момент виходу новини немає.

За словами місцевих жителів, на місці влучання спалахнула пожежа. В небо здійнявся стовп чорного диму.

Один зі збитих безпілотників здетонував на землі. В мережі показали фото.

Військовослужбовці ВМС ЗС України знищили 9 "шахедів"

Повітряний напад відбивали Військово-Морські Сили Збройних Сил України. Вони повідомили, що збили 9 ворожих дронів-камікадзе "SHAHED-136".

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 червня російська армія також атакувала дронами місто Чернігів. Згорів приватний будинок, пошкоджено пʼятиповерхівку та декілька приватних будинків. Поранено троє людей.