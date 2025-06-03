На окупованій частині Херсонщини та Запорізької області стався блекаут: росіяни звинувачують українські дрони (фото)

В Мелітополі уражено підстанцію, яку окупанти перетворили на склад боєприпасів, у Генічеську підстанцію пошкодила російська ППО

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської області стався масштабний блекаут. Російські окупанти визнали пошкодження підстанцій у тимчасово окупованих Мелітополі та Генічеську, звинувативши в цьому українські дрони.

Про це повідомили українські моніторингові канали із посиланням на росіян. Зокрема, гауляйтери окупованих територій заявили про знеструмлення всієї окупованої частини Запорізької області та про щонайменше 100 тисяч знеструмлених абонентів на Херсонщині. Зрадник України, колаборант Євген Баліцький підтвердив, що ТОТ Запорізької області без світла через "пошкодження високовольтного обладнання".

Зазначається, що на ТОТ Херсонщини внаслідок роботи російської протиповітряної оборони уламки збитого українського безпілотника впали у районі підстанції в Генічеську, там почалася сильна пожежа. При цьому Збройні сили України уразили підстанцію в Мелітополі, де росіяни зберігали боєприпаси (очевидці писали про потужну вторинну детонацію), ще один склад боєприпасів у Токмаку та військові об'єкти російських окупантів у Генічеську.

Нагадаємо, що 1 червня ввечері після зухвалої атаки Служби безпеки України на аеродроми стратегічної авіації на низку російських регіонів налетіли ударні безпілотники. Вибухи було чутно у Ростові, Липецьку, Рязані, Воронежі, Курську, загрозу повітряної атаки оголошували у Московській, Воронезькій, Тульській, Бєлгородській, Ростовській, Курській, Рязанській областях та тимчасово окупованому Криму. Також БПЛА завітали у Саратовську область та на аеродром "Борисоглебськ".

Нагадаємо, СБУ провело сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Тільки за попередніми даними, понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії. У спецслужбі розповіли, що операцію готували півтора року.

Росіяни вкотре насмішили українців своєю поведінкою під час атаки дронів в Іркутській області, де розташовано російський військовий аеродром "Бєлая". Місцеві жителі піднялися на фуру, з якої вилітали БПЛА, і намагалися закидати каменями FPV-дрони під час зльоту. Загалом населення Росії розлючене та пригнічене безпорадністю військових та влади, які не змогли ані захистити літаки, ані зробити щось з Україною.