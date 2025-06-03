На оккупированной части Херсона и Запорожской области произошел блекаут: россияне обвиняют украинские дроны (фото)

В Мелитополе поражена подстанция, которую оккупанты превратили в склад боеприпасов, в Геническую подстанцию повредила российская ПВО

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области произошел масштабный блекаут. Российские оккупанты признали повреждение подстанций во временно оккупированных Мелитополе и Геническе, обвинив в этом украинские дроны.

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы со ссылкой на россиян. В частности, гауляйтеры оккупированных территорий заявили об обесточении всей оккупированной части Запорожской области и по меньшей мере 100 тысяч обесточенных абонентов в Херсонской области. Предатель Украины, коллаборант Евгений Балицкий подтвердил, что ТОТ Запорожской области без света из-за "повреждения высоковольтного оборудования".

Отмечается, что на ТОТ Херсонщины в результате работы российской противовоздушной обороны обломки сбитого украинского беспилотника упали в районе подстанции в Геническе, там начался сильный пожар. При єтом Вооруженные силы Украины поразили подстанцию в Мелитополе, где россияне хранили боеприпасы (очевидцы писали о мощной вторичной детонации), еще один склад боеприпасов в Токмаке и военные объекты российских оккупантов в Геническе.

Напомним, что 1 июня вечером после дерзкой атаки Службы безопасности Украины на аэродромы стратегической авиации на ряд российских регионов налетели ударные беспилотники. Взрывы были слышны в Ростове, Липецке, Рязани, Воронеже, Курске, угрозу воздушной атаки объявляли в Московской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Курской, Рязанской областях и временно оккупированном Крыму. Также БПЛА посетили Саратовскую область и аэродром "Борисоглебск".

Напомним, СБУ провело сенсационную массированную операцию "Паутина" против российской стратегической авиации. Только по предварительным данным, более 40 стратегических самолетов армии РФ были повреждены. Атаковано несколько авиабаз в разных уголках России. В спецслужбе рассказали, что операцию готовили полтора года.

Россияне в очередной раз насмешили украинцев своим поведением во время атаки дронов в Иркутской области, где расположен российский военный аэродром "Белая". Местные жители поднялись на фуру, из которой вылетали БПЛА, и пытались забрасывать камнями FPV-дроны во время взлета. В целом население России взбешено и подавлено беспомощностью военных и властей, которые не смогли ни защитить самолеты, ни сделать что-то с Украиной.