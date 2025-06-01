В Киеве гремели взрывы: россияне в очередной раз запускали баллистические ракеты

Мониторинговые каналы сообщали также о группе российских БПЛА курсом на Бровары

В Киеве в ночь на 1 июня звучали взрывы. Российские оккупанты в первый день лета атаковали столицу баллистическими ракетами. Также, по данным мониторинга, баллистические цели летели на Житомир через Киев, столичная противовоздушная оборона ликвидировала угрозу.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мониторинговые каналы. В целом оккупанты запустили до четырех баллистических ракет, по меньшей мере одна направлялась на Киев через Борисполь, две – курсом на Житомир, была ли четвертая, остается неизвестным.

"Комбинированная атака продолжается. Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", – говорится в сообщении КМВА.

Мониторинговые каналы сообщали также о группе российских БПЛА курсом на Бровары, еще несколько десятков БПЛА шляются по Киевщине. Противовоздушная оборона ликвидировала угрозы для столицы, о последствиях "на земле" пока ничего не сообщали.

Напомним, оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности, выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России.

До этого, как писал "Телеграф", в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате были погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди.