В Курск ночью прилетели беспилотники: в городе раздавались взрывы, есть попадания (видео)

Местные власти не комментируют результаты атаки, традиционно лишь заявляя о многочисленных "сбитых беспилотниках"

Российский Курск, из района которого российские оккупанты в последнее время полюбили запускать по Украине баллистические ракеты, ночью на 30 мая оказался под атакой беспилотников. Были зафиксированы взрывы и попадания, а один из дронов якобы повредил многоэтажное здание (по другим и более достоверным данным, российская противовоздушная оборона виновата в инциденте).

Об атаке сообщили российские информационные каналы. Местные власти не комментируют результаты атаки, традиционно лишь заявляя о многочисленных "сбитых беспилотниках". Пока невозможно установить реальный уровень ущерба от ударов.

Российские каналы в это время опубликовали видео взрывов в Курске. В том числе на видео попал момент удара БПЛА по многоэтажному дому. Скорее всего, имеет место очередная неудачная работа российских средств радиоэлектронной борьбы – недавно такой же случай произошел в Москве. Еще один вариант – в здание попал не беспилотник, а ракета из российского ЗРПК "Панцирь" – такое неоднократно уже происходило, в том числе в Смоленске и Подмосковье.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 мая беспилотники ударили по Муромскому приборостроительному заводу. Он производил оборудование для российской армии, из-за чего находился под международными санкциями. А в ночь на 28 мая дроны подняли шум в Подмосковье. Взрывы слышали в Раменском и Троицком, а также на звуки пролета жаловались жители Брянской области.

29 мая ночью в России в Санкт-Петербурге произошел очень сильный пожар на территории завода "Авангард". Предприятие специализируется на производстве микроэлектроники и имеет статус стратегического предприятия в России. Причины пожара россияне так и не установили.