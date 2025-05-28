Подмосковье встречает беспилотники: аэропорты не работают, а местные снимают взрывы на видео

Под ударом оказалась российская столица

Пока Украина отбивается от налета очередных табунов беспилотников, россияне тоже не спят. Согласно данным российских каналов, атаке подверглась Московская область и ближайшие регионы.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о том, что якобы около двух десятков БПЛА были сбиты на подлетах к городу. На фоне э того московские аэропорты Внуково и Жуковский закрылись для взлета и посадки. Также временно закрыты были аэропорты других российских городов — Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля.

В сети также появились видеозаписи, на которых видно, что для некоторых россиян ночные налеты дронов пока еще не стали ежедневной рутиной, а потому отреагировали они на это весьма эмоционально. Сообщается, что кадры были сняты в подмосковных Раменском и Троицком, а также в Брянской области.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 мая беспилотники ударили по Муромскому приборостроительному заводу. Он производил оборудование для российской армии, из-за чего находился под международными санкциями.

Напомним, что в ночь на 25 мая, в ряде российских областей раздавались сирены, и раздавались взрывы. Под ударом оказались Липецк, Тула, Тверь и ряд других городов.