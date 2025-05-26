А вот и "ответочка": в России Тула и Елабуга встречают ударные беспилотники, есть попадания (видео)

Под ударом Елабуга, где клепают "мопеды", и военные предприятия в Туле

Пока россияне гонят к пусковым рубежам семь ракетоносцев Ту-95МС, большое количество украинских беспилотников посетило Россию. Взрывы раздавались в Татарстане, в городе Елабуга, где россияне производят копии иранских "шахедов". Также под удар в очередной раз попали военные предприятия России в Туле.

Об этом сообщили российские информационные каналы. Власти обоих регионов пока отмалчиваются, между тем россияне пишут о взрывах в Елабуге, пожарах на заводах в Туле и о закрытии аэропортов в Татарстане и Московской области – введен так называемый план "Ковёр".

В сети появились видео попаданий по военным предприятиям россиян. На видео можно увидеть моменты взрывов и пожаров, возникающих на заводах. Пока неизвестно, уничтожены ли, или пострадавшие россияне в результате атаки, а также, как сильно удалось повредить российские предприятия.

Напомним, что в ночь на 25 мая, пока россияне пытались бомбить Украину, в самой России также было громко. В ряде областей раздавались сирены, и раздавались взрывы. Под ударом оказались Липецк, Тула, Тверь и ряд других российских городов.

В ночь на субботу, 24 мая, раздались взрывы в российском месте Елец в Липецкой области. Накануне этот город также атаковали беспилотники, под ударом было важное предприятие "Елецкий элементный завод" (ПАО "Энергия"), работающее на российскую оккупационную армию.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 мая Россия находилась под очередной массированной атакой ударных беспилотников. В частности, БПЛА атаковали Рязань, Иваново, Тулу и окрестности Москвы.