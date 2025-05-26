А ось і "отвєточка": в Росії Тула та Єлабуга зустрічають ударні безпілотники, є влучання (відео)

Під ударом Єлабуга, де клепають "мопеди", та військові підприємства в Тулі

Поки росіяни женуть до пускових рубежів сім ракетоносців Ту-95МС, велика кількість українських безпілотників завітала до Росії. Вибухи лунали у Татарстані, в місті Єлабуга, де росіяни виготовляють копії іранських "шахедів". Також під удар вчергове потрапили військові підприємства Росії в Тулі.

Про це повідомили російські інформаційні канали. Влада обох регіонів поки що відмовчується, тим часом росіяни пишуть про вибухи в Єлабузі, пожежі на заводах у Тулі та про зачинення аеропортів в Татарстані та Московській області – введено так званий план "Килим".

В мережі з'явилися відео влучань по військових підприємствах росіян. На відео можна побачити моменти вибухів та пожежі, які виникають на заводах. Поки що невідомо, чи є знищені, або постраждалі росіяни внаслідок атаки, а також, як сильно вдалося пошкодити російські підприємства.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня, поки росіяни намагалися бомбити Україну, в самій Росії також було голосно. У ряді областей лунали сирени, і лунали вибухи. Під ударом опинилися Липецьк, Тула, Твер та низка інших російських міст.

У ніч на суботу, 24 травня, пролунали вибухи у російському місці Єлець у Липецькій області. Напередодні це місто також атакували безпілотники, під ударом було важливе підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), який працює на російську окупаційну армію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 23 травня Росія перебувала під черговою масованою атакою ударних безпілотників. Зокрема, БПЛА атакували Рязань, Іваново, Тулу та околиці Москви.