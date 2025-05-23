Мінус завод: у Липецькій області українські дрони підпалили важливе російське підприємство (відео, мапа) - оновлено

Російська влада традиційно розповідає казки про "збиття БПЛА" та про "падіння уламків"

В Росії триває кампанія зі знищення оборонної промисловості. Українські ударні безпілотники вночі 23 травня завітали до міста Єлець у Липецькій області. Численні вибухи пролунали на важливому підприємстві "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), який працює на російську окупаційну армію та виготовляє хімічні джерела струму.

Оновлено. Продукція атакованого заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БПЛА, а також у виробництві ракет "Іскандер" і "Кинджал", повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. "Енергія" є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами Росії, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром.

Про атаку повідомили російські інформаційні канали. Удар по заводу також змушений був підтвердити губернатор Липецької області Ігор Артамонов, який традиційно для російської влади збрехав, сказавши про "падіння уламків" та заявив, що повідомлення про "витік небезпечних речовин" з атакованого заводу нібито не відповідають дійсності.

"Внаслідок падіння БПЛА і пожежі в промисловій зоні Єльця постраждали 8 осіб. Усім їм надається необхідна медична допомога", – заявив він. Також Артамонов звинуватив "уламки БПЛА" у падінні на багатоквартирний житловий будинок, де пошкоджено щонайменше 20 квартир. Насправді будинок було пошкоджено через безладну роботу російської протиповітряної оборони, яка намагалася збити безпілотники.

Робота ППО росіян, до речі, була активною, але не дуже результативною. За даними російських каналів, на території заводу чули щонайменше 10 вибухів, там почалася сильна пожежа. Точний розмір пошкоджень наразі невідомий, але можна говорити про тимчасове виведення важливого заводу з ладу.

ПАТ "Енергія" виробляє хімічні джерела струму (головним чином, акумулятори) для потреб військової авіації, річкового та морського флоту, наземної радіотехніки та зв'язку, а також для безпілотників. Через свою діяльність завод перебуває під санкціями США та Європейського Союзу, а Україна ввела проти нього власні "дронові санкції".

Зазначимо, що Росія в ніч на 23 травня перебувала під черговою масованою атакою ударних безпілотників. Зокрема, БПЛА атакували Рязань, Іваново, Тулу та околиці Москви, росіяни традиційно набрехали про багато "збитих безпілотників", а у мережі активно поширювалися фото та відео влучань. Росіяни заявили, що це нібито третій день безперервних атак БПЛА на російську територію, а загальну кількість "збитих безпілотників" російське міністерство оборони оцінило у шалену цифру в 644 одиниці, завищивши її щонайменше разів у п'ять.

Зазначимо, що вибухи у Росії лунали в ніч на 22 травня. Неспокійна ніч була у Тульській, Липецькій, Калузькій та Орловській областях, проте найінтенсивніші нальоти спостерігалися у Московській області. А 21 травня був атакований Болхівський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП") в Орловській області Росії. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.