Тула, Саранськ, Москва: українські безпілотники "підсмажили" кілька важливих заводів росіян (фото, відео, мапа)

В Тулі пожежа охопила відразу два великі оборонні заводи, в мордовському Саранську теж палають два підприємства

Українські ударні безпілотники вночі та вранці 7 травня відвідали з візитом не тільки Москву та околиці російської столиці. Також БПЛА вдарили по важливому військовому заводі в Тулі Московської області, а інші безпілотники долетіли аж до Саранська в Мордовії, де "підсмажили" два оборонні підприємства.

Про це пишуть російські та українські моніторингові канали. Зазначається, що у Москві довелося закривати абсолютно усі аеропорти через повітряну тривогу, яка тривала майже всю ніч. Через це низка пасажирських літаків змушена була кружляти неподалік та чекати, коли скасують план "Килим". Окрім цього, повідомлялося про пожежу в районі НПО "Базальт", який виробляє боєприпаси.

В Тулі пожежа охопила відразу два великі оборонні заводи. За даними з місцевих каналів, мова йде про ураження заводів, які належать НПО "Сплав". "Сплав" входить до складу державної російської корпорації "Ростех" та спеціалізується на виготовленні РСЗВ "Град", "Торнадо", "Смерч", боєприпасів до них, та іншого військового обладнання. В Саранську, за даними місцевих каналів, уражено кабельний та оптоволоконний заводи – останній вже зазнавав ударів трохи більше, ніж місяць тому, та тільки-тільки відновив роботу після минулої атаки. В обидва заводи прилетіло не менше чотирьох ударних БПЛА. В мережі вже з'явилися фото та відео пожеж на підприємствах.

Наразі точні обсяги руйнувань та пошкоджень на заводах російського оборонпрому невідомі. Також невідомо, чи є постраждалі та загиблі росіяни. Російські офіційні канали або традиційно пишуть, що усі безпілотники нібито було збито, або ж взагалі ігнорують факти влучань. Окрім цього, достеменно не підтверджується, що пожежа на НПО "Базальт" у Москві була спричинена саме атакою ударних БПЛА.

Нагадаємо, що 6 травня Мінстратегпром провів виставку озброєнь до Дня піхоти, на якій було показано багато передових зразків озброєнь. Зокрема, там представили й новий далекобійний дрон FP-1. Заявлено, що БПЛА може летіти на відстань до 1600 кілометрів та нести бойову частину до 120 кілограмів. Цього більш ніж достатньо, щоб долетіти до Москви чи Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, що тимчасово окупований росіянами Крим в ніч на 2 травня перебував під масованою атакою БПЛА. Безпілотники завітали на російські аеродроми у Бельбеку та Новофедорівці, вибухи було чутно також у Сімферополі, Севастополі, Армянську, Гвардійському та інших локаціях півострова.