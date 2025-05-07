Тула, Саранск, Москва: украинские беспилотники "поджарили" несколько важных заводов россиян (фото, видео, карта)

В Туле пожар охватил сразу два крупных оборонных завода, в мордовском Саранске тоже пылают два предприятия

Украинские ударные беспилотники ночью и утром 7 мая посетили с визитом не только Москву и окрестности российской столицы. Также БПЛА ударили по важному военному заводу в Туле Московской области, а другие беспилотники долетели до Саранска в Мордовии, где "поджарили" два оборонных предприятия.

Об этом пишут российские и украинские мониторинговые каналы. Отмечается, что в Москве пришлось закрывать абсолютно все аэропорты из-за продолжавшейся почти всю ночь воздушной тревоги. Поэтому ряд пассажирских самолетов вынужден был кружить неподалеку и ждать, когда отменят план "Ковер". Кроме этого, сообщалось о пожаре в районе НПО "Базальт", которое производит боеприпасы.

В Туле пожар охватил сразу два крупных оборонных завода. По данным из местных каналов, речь идет о поражениях заводов, принадлежащих НПО "Сплав". "Сплав" входит в состав государственной российской корпорации "Ростех" и специализируется на изготовлении РСЗО "Град", "Торнадо", "Смерч", боеприпасов к ним и другого военного оборудования. В Саранске, по данным местных каналов, поражены кабельный и оптоволоконный заводы – последний уже оказывался под ударами чуть больше, чем месяц назад, и только возобновил работу после прошлой атаки. В оба завода прилетели не менее четырех ударных БПЛА. В сети уже появилось фото и видео пожаров на предприятиях.

В настоящее время точные объемы разрушений и повреждений на заводах российского оборонпрома неизвестны. Также неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие россияне. Российские официальные каналы либо традиционно пишут, что все беспилотники якобы были сбиты, либо вообще игнорируют факты попаданий. Кроме этого, не подтверждается, что пожар на НПО "Базальт" в Москве был вызван именно атакой ударных БПЛА.

Напомним, что 6 мая Минстратегпром провел выставку вооружений ко Дню пехоты, на которой было показано множество передовых образцов вооружений. В частности, там представили и новый дальнобойный дрон FP-1. Заявлено, что БПЛА может лететь на расстояние до 1600 км и нести боевую часть до 120 килограммов. Этого вполне достаточно, чтобы долететь до Москвы или Санкт-Петербурга.

Напомним, что временно оккупированный россиянами Крым в ночь на 2 мая находился под массированной атакой БПЛА. Беспилотники посетили российские аэродромы в Бельбеке и Новофедоровке, взрывы были слышны также в Симферополе, Севастополе, Армянске, Гвардейском и других локациях полуострова.