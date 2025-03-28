Взрывы и паника: в российский Энгельс прилетел ответ на нарушение "энергетического перемирия" (видео)

Только в одном Энгельсе насчитали до 10 взрывов

Город Энгельс в Саратовской области РФ, где расположены нефтеперерабатывающий завод и авиабаза стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2", утром 28 марта очнулся от громких взрывов. Предварительно целью ударных беспилотников стал именно НПЗ — как ответ на многочисленные нарушения россиянами "энергетического перемирия".

Об этом сообщили российские каналы. Также информацию подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, взрывы были слышны в Энгельсе, Саратове и Балаково.

Отмечается, что местные жители видели в небе яркие вспышки, слышна была бешеная стрельба и попытки систем противовоздушной обороны что-то сбивать. В общей сложности только в Энгельсе услышали не менее 10 взрывов. Официальные информационные каналы браво рапортуют о том, что якобы "все сбили", однако местные этому традиционно не доверяют. Однако о разрушениях и пострадавших еще не сообщалось, зато в сети уже появились многочисленные видео.

Напомним, что это не первая атака на Энгельс. Так, до этого взрывы там раздались ближе к утру 20 марта. Ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром "Энгельс-2", откуда нередко вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.

Но и до этого аэродром "Энгельс" уже не раз подвергался атакам. Первая произошла 5 декабря 2022 года и тогда повреждения получил бомбардировщик Ту-22М. Второй взрыв произошел 26 декабря 2022 года, он стал причиной гибели не менее трех российских солдат. После них россияне решили убрать оттуда часть стратегических бомбардировщиков. Также 20 марта 2024 года жители города Энгельс услышали мощные взрывы. Тогда ГУР сообщило, что атаковало аэродром "Энгельс" дронами "Лютий".

Напомним также, что российские оккупанты во время атаки на Полтаву 27 марта вечером целенаправленно атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру. В частности, несмотря на "энергетическое перемирие", были атакованы предприятия нефтегазовой промышленности, входящие в энергетический комплекс Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. А в Офисе президента Украины отметили, что после объявления так называемого "перемирия" было уже по меньшей мере две атаки на энергетику Украины.