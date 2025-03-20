Атакован аэродром с Ту-95МС и нефтезавод: в российском Энгельсе взрывы и пожары (фото, видео)

Были слышны многочисленные взрывы, после чего в районе НПЗ начался сильный пожар

В российском Энгельсе ближе к утру 20 марта раздалась серия мощных взрывов. По предварительной информации, украинские ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, по которому уже били еще 11 февраля, а также важный военный аэродром.

Об этом пишут российские информационные каналы. Информацию об атаке дронов подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Первоначально российские каналы писали, что вместе с НПЗ была атакована военная инфраструктура аэродрома "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Отмечается, что произошли многочисленные взрывы, после чего в районе НПЗ начался сильный пожар. Бусаргин не подтвердил попадание по НПЗ, но заявил, что обломки сбитого дрона якобы повредили городскую больницу №1 и частный дом, есть раненые. Однако, скорее всего, повреждение – результат хаотической работы российской противовоздушной обороны.

Между тем, российские каналы публикуют фото и видео взрывов на нефтеперерабатывающем заводе и аэродроме. Отмечается, что на НПЗ вспыхнул очень сильный пожар, а на аэродроме после попадания БПЛА началась вторичная детонация – по всей видимости, был поражен склад боеприпасов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 14 марта, из-за атаки Украины раздались взрывы в российском Туапсе. В результате вспыхнул масштабный пожар, охвативший более 1000 квадратных метров площади местного НПЗ.

Волгоград в России в ночь на 15 марта подвергся атаке беспилотников, там раздались взрывы и произошел пожар. Дроны атаковали и другие регионы РФ — в минобороны страны-агрессора заявили о 126 "уничтоженных" за ночь БПЛА.

В Самарской области России ночью 10 марта было очень громко. Местные жители жаловались на взрывы в районе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода, в регионе было объявлено об угрозе атаки беспилотников. В результате удара БПЛА нефтезавод был выведен из строя.

8 марта и в ночь на 9 марта прогремели мощные взрывы в Рязанской, Воронежской, Ростовской, Курской и Липецкой областях России, а также режим беспилотной опасности был введен в Северной Осетии. В результате на некоторых объектах произошел пожар.