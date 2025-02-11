Россию атаковали десятки беспилотников, после взрывов горит НПЗ (фото и видео)

Минобороны РФ заявило о "ликвидации" 40 беспилотников

В ночь на 11 февраля в российском Саратове прогремели взрывы. После них в районе местного НПЗ возник пожар. Также местные жители заявили о взрывах в городе Энгельс Саратовской области, где расположена авиабаза "Энгельс-2".

Саратов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в Telegram, что БПЛА якобы "ликвидировано", однако есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, по словам местных жителей, после атаки горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Согласно открытым данным, Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". По информации за 2020 год, объем переработки нефти предприятием составляет 7,2 млн т.

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Энгельс

Над Энгельсом в Саратовской области после трех часов ночи, по словам местных, раздалось 11 взрывов. Там расположена авиабаза "Энгельс-2", откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, чтобы бить по Украине.

Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО якобы сбили 40 беспилотников, назвавшихся там "украинскими". Над Саратовской областью, по данным ведомства, было уничтожено 18 дронов, над Ростовской – 13, над Брянской – шесть, а также две над Волгоградской и одна над Белгородской областями.

Как сообщал "Телеграф", 10 февраля ночью раздавались взрывы в Краснодарском крае России. Мог быть поражен Афинский нефтеперерабатывающий завод, на территории которого произошел пожар, а в Краснодаре была повреждена многоэтажка.