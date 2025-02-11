Росію атакували десятки безпілотників, після вибухів горить НПЗ (фото та відео)

Міноборони РФ заявило про "ліквідацію" 40 безпілотників

У ніч на 11 лютого у російському Саратові пролунали вибухи. Після них у районі місцевого НПЗ виникла пожежа. Також місцеві жителі заявили про вибухи у місті Енгельс Саратовської області, де розташовано авіабазу "Енгельс-2".

Саратов

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав у Telegram, що БПЛА нібито "ліквідовано", проте є пошкодження на промисловому підприємстві у Саратові. У місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби.

Як пише Telegram-канал ASTRA, за словами місцевих жителів, після атаки горить Саратовський нафтопереробний завод у Саратові. Згідно з відкритими даними, Саратовський нафтопереробний завод — одне із найстаріших нафтопереробних російських підприємств, входить до структури нафтової компанії "Роснефть". За інформацією за 2020 рік обсяг переробки нафти підприємством становить 7,2 млн т.

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Енгельс

Над Енгельсом у Саратовській області після третьої години ночі, за словами місцевих, пролунало 11 вибухів. Там розташовано авіабазу "Енгельс-2", звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3, щоб бити по Україні.

Міноборони РФ заявило, що за ніч сили ППО нібито збили 40 безпілотників, які там назвали "українськими". Над Саратовською областю, за даними відомства, було знищено 18 дронів, над Ростовською — 13, над Брянською — шість, а також два над Волгоградською і один над Бєлгородською областями.

Як повідомляв "Телеграф", 10 лютого вночі лунали вибухи у Краснодарському краї Росії. Міг бути уражений Афінський нафтопереробний завод, на території якого сталася пожежа, а в Краснодарі було пошкоджено багатоповерхівку.