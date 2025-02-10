Вибухи пролунали за хвилину після тривоги: росіяни завдали удару по Одесі

Відомо про запуски трьох ракет

В Одесі пролунали вибухи за хвилину після оголошення тривоги. У місті оголошено загрозу ракетної атаки.

Згідно з даними моніторингових груп, удару було завдано трьома авіаційними ракетами. У місцевих пабліках з’являлася інформація про те, що йдеться про ракети Х-31П.

Зазначається, що ракети швидше за все йшли на наднизькій висоті, а тому їх не бачили системи спостереження. На радарах вони з’явилися безпосередньо біля берега.

Тривога була оголошена о 17:45, вибухи пролунали о 17:46, а о 17:54 було дано відбій.

Вибухи прогриміли безпосередньо в Одеському районі, проте інформації про прильоти не надходило. Також не надходило інформації про постраждалих.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 6 лютого ворожий безпілотник вдарив по території найбільшого ринку в місті Харків "Барабашово". Внаслідок атаки пошкоджено не менше 100 торгових павільйонів.

А 1 лютого росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові та Полтаві. Внаслідок атаки було зруйновано багатоповерхівку у Полтаві, через що загинули 11 людей, ще пара десятків отримали поранення.