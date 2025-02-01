Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові та Полтаві. Є жертви (фото та відео) - оновлено

Армія РФ вдарила по будинках зранку у вихідний, коли люди спали вдома

Зранку у суботу, 1 лютого, росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема ворог вдарив по Харкову, відомо про одного загиблого та постраждалих. Також окупанти вдарили по житловому будинку у Полтаві, зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки.

Полтава

Оновлено 9:33 Кількість загиблих зросла до трьох осіб, — ДСНС. 10 людей постраждали, серед них дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Оновлено 9:11 У ДСНС повідомили, що через російський удар загинуло двоє людей. Ще семеро постраждали, серед них дитина.

"Надзвичайники врятували 21 особу. Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи", — йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Полтаву, є влучання у житловий будинок, повідомила Полтавська ОВА.На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих та уточнюється. Місцеві пабліки пишуть, що знесено цілий під'їзд.

Також є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі Полтавської області. Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі.

Харків

Як повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, після 7 години ранку стався приліт у Холодногірському районі міста, у межах житлової забудови. На місці влучання спалахнула пожежа.

"На жаль, одна людина загинула внаслідок удару по Холодногірському району", — йдеться у повідомленні.

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Терехов уточнив, що за попередніми даними, удар по Харкову було скоєно БПЛА типу "Шахед". Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 8:30 кількість постраждалих зросла до п'ятьох людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки масштабних обстрілів Одеси та Запоріжжя. В Одесі постраждали люди та є руйнування в історичному центрі.