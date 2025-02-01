Скільки росіян знищено на головних напрямках фронту за січень: Генштаб назвав цифру

Загальні втрати російських окупантів тільки на двох напрямках перевищили 23 тисячі одиниць особового складу

Російські окупанти за січень зазнали великих втрат на двох найгарячіших напрямках – Покровському та Курському. За місяць на обох напрямках знешкоджено десятки тисяч росіян та знищено сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що тільки на Покровському напрямку було знешкоджено 15185 одиниць живої сили російської окупаційної армії, з яких 6966 одиниць росіяни втратили безповоротно.

Знищено 16 танків (пошкоджено 14), 87 бойових броньованих машин (пошкоджено 25), 320 одиниць автомобільної техніки (пошкоджено 83), 22 артилерійські системи (пошкоджено 49 та 1 РСЗВ), 1 протитанковий ракетний комплекс, 1 склад зберігання пально-мастильних матеріалів, 5 складів боєприпасів та 173 БПЛА окупантів.

На Курському напрямку російські окупанти втратили 8038 одиниць живої сили, з яких 3488 безповоротно. Генштаб не уточнює про те, чи подаються дані з урахуванням найманців з КНДР, або це виключно знешкоджені росіяни. Окрім того, на напрямку було знищено 7 танків, 16 бойових машин піхоти, 3 бронетранспортери, 12 бойових машин десанту, 40 ББМ, 81 автомобіль, 2 артсистеми, 14 мінометів, 95 БПЛА, 2 одиниці інженерної техніки ворога.

Нагадаємо, мешканець Кремля Володимир Путін практично повністю перестав згадувати Курську область під час публічних виступів. Він вважає за краще не говорити про те, що відбувається в регіоні.