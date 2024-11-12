Селище російської смерті: в DeepState розповіли про масштабні втрати РФ в Курській області

Росіяни втратили кількасот одиниць живої сили вбитими та пораненими під час штурмів

Збройні сили України за 11 листопада відбили п'ять штурмів російських окупантів в районі селища Новоіванівка в Суджанському районі Курської області. Населений пункт став "селищем російської смерті" – штурми призвели до величезних втрат росіян.

Про це повідомив український аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, сумарно росіяни за день спробували накатитися на селище та його околиці п'ять разів, використавши щонайменше 29 одиниць військової техніки.

При цьому 18 одиниць російської бронетехніки було знищено, іншим вдалося втекти. Також російські війська не дорахуються щонайменше 300 вбитих та серйозно поранених одиниць особового складу. Багато росіян з розбитих штурмових хвиль змогли втекти, або зачаїлися у нічийних посадках біля населеного пункту.

Зазначимо, що аналітик Юліан Репке теж писав, що російський контрнаступ в Курській області обернувся для окупантів катастрофою та масштабними втратами особового складу. Навіть армія КНДР не допомогла їм значно прорвати оборону українських бійців.

Нагадаємо, що ЗСУ могли застосувати на Курщині рідкісний снаряд США часів "холодної війни". Йдеться про керований снаряд типу M712 Copperhead калібру 155-мм, який спрямовується лазерним цілевказівником.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий аналітик чітко відповів, чи правда ЗСУ готуються вийти з Курської області.