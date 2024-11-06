"Сліпий" Пентагон: у Ллойда Остіна нарешті "розгледіли" солдатів КНДР в Росії, але є нюанс

Пентагон оцінює війська КНДР в Курській області, як не менше 10 тисяч одиниць живої сили, або більше

В Пентагоні нарешті "побачили" не менше 10 тисяч військових з КНДР на території Курської області. Проте там вперто продовжують заявляти, що нібито немає підтвердження про участь солдатів Кім Чен Ина у бойових діях проти України.

Про це заявив спікер Пентагона, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу. За його словами, Пентагон оцінює війська КНДР в Курській області, як не менше 10 тисяч одиниць живої сили, або більше.

"Ми вважаємо, що загальна чисельність сил КНДР у Росії може бути ближчою до приблизно 11-12 тисяч, з тим, що приблизно 10 тисяч — принаймні 10 тисяч — зараз є в Курській області", – заявив він.

При цьому Райдер попри усі наявні докази з українського боку, продовжує стверджувати, що військові КНДР нібито не брали участь у бойових діях проти ЗСУ, принаймні поки що. За даними розвідки США, північнокорейці нібито все ще перебувають на стадії отримання російської форми, російського озброєння та перекидання до Курської області.

"Усе вказує на те, що вони будуть забезпечувати певний тип бойових дій або можливостей бойової підтримки", – сказав Райдер.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров 5 листопада заявив, що Збройні сили України вперше прийняли бій з солдатами армії Північної Кореї, але зіткнення було "маломасштабним". За його словами, це можна розглядати як офіційний вступ Північної Кореї у війну проти України на боці Росії.

Британське видання Financial Times з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також заявляло про те, що між українськими та північнокорейськими військами сталося зіткнення в Курській області.