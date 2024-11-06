"Слепой" Пентагон: у Ллойда Остина наконец-то "рассмотрели" солдат КНДР в России, но есть нюанс

Пентагон оценивает войска КНДР в Курской области как не менее 10 тысяч единиц живой силы или более

В Пентагоне наконец-то "увидели" не менее 10 тысяч военных из КНДР на территории Курской области. Однако там упорно продолжают заявлять, что якобы нет подтверждения об участии солдат Ким Чен Ына в боевых действиях против Украины.

Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге. По его словам, Пентагон оценивает войска КНДР в Курской области как не менее 10 тысяч единиц живой силы или больше.

"Мы считаем, что общая численность сил КНДР в России может быть ближе к примерно 11-12 тысячам, с тем, что примерно 10 тысяч — по крайней мере 10 тысяч — сейчас есть в Курской области", — заявил он.

При этом Райдер, несмотря на все имеющиеся доказательства с украинской стороны, продолжает утверждать, что военные КНДР якобы не участвовали в боевых действиях против ВСУ, по крайней мере, пока. По данным разведки США, северокорейцы якобы все еще находятся на стадии получения российской формы, российского вооружения и переброски в Курскую область.

"Все указывает на то, что они будут обеспечивать определенный тип боевых действий или возможностей боевой поддержки", – сказал Райдер.

Между тем, министр обороны Украины Рустем Умеров 5 ноября заявил, что Вооруженные силы Украины впервые приняли бой с солдатами армии Северной Кореи, но столкновение было "маломасштабным". По его словам, это можно рассматривать как официальное вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне России.

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также заявляло о том, что между украинскими и северокорейскими войсками произошло столкновение в Курской области.