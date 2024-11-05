ВСУ впервые приняли бой с войсками КНДР: Умеров расскрыл детали
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По словам министра обороны Украины, это можно считать официальным вступлением Пхеньяна в войну
Вооруженные силы Украины впервые вступили в бой с солдатами армии Северной Кореи, но столкновение было "маломасштабным".
Об этом в интервью южнокорейскому СМИ KBS заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, это можно рассматривать как официальное вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне России.
В то же время Украина ожидает от России большего привлечения северокорейских войск для участия в боях.
Умеров добавил: поскольку россияне маскируют корейцев под бурятов и смешивают их подразделения с формированиями ВС РФ, точное число жертв и вероятных пленных еще предстоит выяснить. Он также отметил, что количество войск Северной Кореи в приграничных с Украиной российских областях может возрасти до 15 тысяч человек.
Тем временем британское издание Financial Times со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также заявляло о том, что между украинскими и северокорейскими войсками произошло боестолкновение в Курской области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство солдат Северной Кореи на территории России являются молодыми людьми немного старше 20 лет. В Сеуле отметили, что некоторые из них не достигли 20 лет и являются несовершеннолетними.