ВСУ впервые приняли бой с войсками КНДР: Умеров расскрыл детали

По словам министра обороны Украины, это можно считать официальным вступлением Пхеньяна в войну

Вооруженные силы Украины впервые вступили в бой с солдатами армии Северной Кореи, но столкновение было "маломасштабным".

Об этом в интервью южнокорейскому СМИ KBS заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, это можно рассматривать как официальное вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне России.

В то же время Украина ожидает от России большего привлечения северокорейских войск для участия в боях.

Умеров добавил: поскольку россияне маскируют корейцев под бурятов и смешивают их подразделения с формированиями ВС РФ, точное число жертв и вероятных пленных еще предстоит выяснить. Он также отметил, что количество войск Северной Кореи в приграничных с Украиной российских областях может возрасти до 15 тысяч человек.

Тем временем британское издание Financial Times со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также заявляло о том, что между украинскими и северокорейскими войсками произошло боестолкновение в Курской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство солдат Северной Кореи на территории России являются молодыми людьми немного старше 20 лет. В Сеуле отметили, что некоторые из них не достигли 20 лет и являются несовершеннолетними.