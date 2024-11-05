ЗСУ вперше прийняли бій з військами КНДР: Умєров розкрив деталі

За словами міністра оборони України, це можна вважати офіційним вступом Пхеньяна у війну

Збройні сили України вперше прийняли бій з солдатами армії Північної Кореї, але зіткнення було "маломасштабним".

Про це в інтерв’ю південнокорейському ЗМІ KBS заявив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, це можна розглядати як офіційний вступ Північної Кореї у війну проти України на боці Росії.

Водночас, Україна очікує від Росії більшого залучення північнокорейських військ для участі в боях.

Умєров додав: оскільки росіяни маскують корейців під бурятів і змішують їхні підрозділи з формуваннями ЗС РФ, точну кількість жертв і ймовірних полонених ще доведеться з’ясувати. Він також зазначив, що кількість військ Північної Кореї у прикордонних з Україною російських областях може зрости до 15 тисяч осіб.

Тим часом британське видання Financial Times з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також заявляло про те, що між українськими та північнокорейськими військами сталося зіткнення в Курській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість солдатів Північної Кореї на території Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. У Сеулі зазначили, що деякі з них не досягли 20 років і є неповнолітніми.