Росія атакує дронами та просунулася під Гуляйполем. Хронологія війни - день 1701

21 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 21 жовтня. Ніякі мирні ініціативи не зупиняють російську агресію, тому окупанти продовжують атакувати звичайні українські міста, через що багато хто вимушено залишається без світла. Зросла і кількість бойових зіткнень на фронті — при цьому найбільше їх за минулу добу сталося на Костянтинівському напрямку, а не на Покровському, як зазвичай.

Як проходить 1701-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В низці областей тривога через ворожі дрони.

У Кременчуці зафіксовано влучання БпЛА у будівлю навчального закладу, – ОВА. Попередньо, одна людина отримала травми.

У Святошинському районі Києва уламки впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає. У Солом'янському районі фіксується падіння БпЛА на території нежитлово сектору.

В Одесі був вибух без тривоги, після чого виникла пожежа у житловому будинку. Канали пишуть, що "Шахед" летів дуже низько.

Кличко: 18 постраждалих у столиці внаслідок атак на місто протягом 20 жовтня. 12 поранених перебувають в стаціонарах лікарень. Одна людина загинула.

DeepState: Ворог просунувся поблизу Криничного під Гуляйполем. Загалом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 21.10.2026

Про те, що відбувалося 20 жовтня, читайте у трансляції: Підсумки зустрічі в Осло та шквал заяв Трампа. Хронологія війни — день 1700

Із ситуацією в Україні 19 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни б’ють по енергетиці на Львівщині. Хронологія війни — день 1699

Про новини та події 18 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи в Києві та суперечки про Starlink та Starshield. Хронологія війни — день 1698