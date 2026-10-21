Росія атакує дронами та просунулася під Гуляйполем. Хронологія війни - день 1701
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21 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 21 жовтня. Ніякі мирні ініціативи не зупиняють російську агресію, тому окупанти продовжують атакувати звичайні українські міста, через що багато хто вимушено залишається без світла. Зросла і кількість бойових зіткнень на фронті — при цьому найбільше їх за минулу добу сталося на Костянтинівському напрямку, а не на Покровському, як зазвичай.
Як проходить 1701-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 В низці областей тривога через ворожі дрони.
У Кременчуці зафіксовано влучання БпЛА у будівлю навчального закладу, – ОВА. Попередньо, одна людина отримала травми.
У Святошинському районі Києва уламки впали на відкритій території. За попередньою інфоомацією, постраждалих немає. У Солом'янському районі фіксується падіння БпЛА на території нежитлово сектору.
В Одесі був вибух без тривоги, після чого виникла пожежа у житловому будинку. Канали пишуть, що "Шахед" летів дуже низько.
Кличко: 18 постраждалих у столиці внаслідок атак на місто протягом 20 жовтня. 12 поранених перебувають в стаціонарах лікарень. Одна людина загинула.
DeepState: Ворог просунувся поблизу Криничного під Гуляйполем. Загалом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:
Про те, що відбувалося 20 жовтня, читайте у трансляції: Підсумки зустрічі в Осло та шквал заяв Трампа. Хронологія війни — день 1700
Із ситуацією в Україні 19 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни б’ють по енергетиці на Львівщині. Хронологія війни — день 1699
Про новини та події 18 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи в Києві та суперечки про Starlink та Starshield. Хронологія війни — день 1698