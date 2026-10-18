Росія модернізує "шахеди", а дрони атакували Москву. Хронологія війни - день 1698

18 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 18 жовтня. Російські війська продовжують атакувати українську енергетику, через що відключення світла охоплюють все більше областей і стають більш тривалими. Тим часом напруженою залишається ситуація на фронті, де за минулу добу сталось 215 бойових зіткнень.

Як проходить 1698-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Дрони атакують Москву. Росіяни повідомили про нібито збиття 51 БПЛА.

За пів року Росія може почати керувати "Шахедами" над усією Україною в реальному часі, — "Флеш". За словами радника Зеленського Сергія Бескрестнова, супутникова мережа "Світанок" вже забезпечує зв'язок над Україною на 30-40 хвилин під час прольоту супутників. За пів року покриття може стати постійним.

Це дозволить росіянам коригувати політ дронів і ракет безпосередньо під час атак, а українські кошти РЕБ можуть виявитися неефективними.

Бескрестнов назвав "Рассвет" технологічною загрозою номер один.

Про те, що відбувається 17 жовтня, читайте у трансляції: Румунія збила дрони РФ, а росіяни атакують енергетику. Хронологія війни — день 1697

Із ситуацією в Україні 16 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Аварійні відключення та прильоти у Харкові. Хронологія війни — день 1696

Про новини та події 15 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Жахлива пожежа після прильоту у Запоріжжі та перебої зі світлом у Києві. Хронологія війни — день 1695