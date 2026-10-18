Росія модернізує "шахеди", а дрони атакували Москву. Хронологія війни - день 1698
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18 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 18 жовтня. Російські війська продовжують атакувати українську енергетику, через що відключення світла охоплюють все більше областей і стають більш тривалими. Тим часом напруженою залишається ситуація на фронті, де за минулу добу сталось 215 бойових зіткнень.
Як проходить 1698-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Дрони атакують Москву. Росіяни повідомили про нібито збиття 51 БПЛА.
За пів року Росія може почати керувати "Шахедами" над усією Україною в реальному часі, — "Флеш". За словами радника Зеленського Сергія Бескрестнова, супутникова мережа "Світанок" вже забезпечує зв'язок над Україною на 30-40 хвилин під час прольоту супутників. За пів року покриття може стати постійним.
Це дозволить росіянам коригувати політ дронів і ракет безпосередньо під час атак, а українські кошти РЕБ можуть виявитися неефективними.
Бескрестнов назвав "Рассвет" технологічною загрозою номер один.
Про те, що відбувається 17 жовтня, читайте у трансляції: Румунія збила дрони РФ, а росіяни атакують енергетику. Хронологія війни — день 1697
Із ситуацією в Україні 16 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Аварійні відключення та прильоти у Харкові. Хронологія війни — день 1696
Про новини та події 15 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Жахлива пожежа після прильоту у Запоріжжі та перебої зі світлом у Києві. Хронологія війни — день 1695