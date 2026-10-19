Загроза для Києва та небезпечне зближення США з РФ. Хронологія війни - день 1699
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19 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 19 жовтня. Росія не припиняє атаки на енергетику України, через що в низці областей тривають відключення електрики. Не припиняються бої і на лінії фронту, і найгарячішим напрямком залишається Покровський.
Як проходить 1699-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Росія атакувала Київ балістикою. У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському — в нежитлову будівлю. Перед тим монітори попереджали, що протягом ночі є підвищена загроза застосування балістичного озброєння по Києву та області. Сумарний можливий залп — близько 30 ракет "Іскандер-М"/С-400 та ракет "Циркон" з напрямків Брянськ, Курськ та Міллерово.
Зеленський заявив, що братиме участь у президентських виборах, якщо вони відбудуться до завершення війни.
Крім того, Зеленський заявив, що офіційний перехід США на бік Росії у її війні проти України став би історичною помилкою й великою трагедією, і Україна в такому разі не змогла б вистояти: "Без підтримки США це дуже складно. Але якщо США підтримають Путіна – це буде історична помилка і велика трагедія…. Якщо США офіційно стануть на бік Росії, якщо ці дві країни будуть разом – звичайно, ми не переможемо і ми не зможемо вистояти".
У Тернопільській області внаслідок російських ударів знеструмлено 19 тисяч споживачів.
Тим часом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:
Про новини та події 18 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи в Києві та суперечки про Starlink та Starshield. Хронологія війни — день 1698
Про те, що відбувається 17 жовтня, читайте у трансляції: Румунія збила дрони РФ, а росіяни атакують енергетику. Хронологія війни — день 1697
Із ситуацією в Україні 16 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Аварійні відключення та прильоти у Харкові. Хронологія війни — день 1696