Загроза для Києва та небезпечне зближення США з РФ. Хронологія війни - день 1699

19 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 19 жовтня. Росія не припиняє атаки на енергетику України, через що в низці областей тривають відключення електрики. Не припиняються бої і на лінії фронту, і найгарячішим напрямком залишається Покровський.

Як проходить 1699-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія атакувала Київ балістикою. У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському — в нежитлову будівлю. Перед тим монітори попереджали, що протягом ночі є підвищена загроза застосування балістичного озброєння по Києву та області. Сумарний можливий залп — близько 30 ракет "Іскандер-М"/С-400 та ракет "Циркон" з напрямків Брянськ, Курськ та Міллерово.

Зеленський заявив, що братиме участь у президентських виборах, якщо вони відбудуться до завершення війни.

Крім того, Зеленський заявив, що офіційний перехід США на бік Росії у її війні проти України став би історичною помилкою й великою трагедією, і Україна в такому разі не змогла б вистояти: "Без підтримки США це дуже складно. Але якщо США підтримають Путіна – це буде історична помилка і велика трагедія…. Якщо США офіційно стануть на бік Росії, якщо ці дві країни будуть разом – звичайно, ми не переможемо і ми не зможемо вистояти".

У Тернопільській області внаслідок російських ударів знеструмлено 19 тисяч споживачів.

Тим часом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 19.10.2026

Про новини та події 18 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи в Києві та суперечки про Starlink та Starshield. Хронологія війни — день 1698

Про те, що відбувається 17 жовтня, читайте у трансляції: Румунія збила дрони РФ, а росіяни атакують енергетику. Хронологія війни — день 1697

Із ситуацією в Україні 16 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Аварійні відключення та прильоти у Харкові. Хронологія війни — день 1696