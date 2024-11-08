DeepState: росіяни почали нову хвилю наступу в Курській області

Росіяни застосували доволі традиційну тактику – десантування піхоти на БМП

Російські війська, схоже, 7 листопада розпочали нову хвилю наступальних дій на території Курської області. Окупанти намагаються за всяку ціну витиснути українські війська з цього регіону.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, росіяни почали наступальні дії у напрямку населених пунктів Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджа.

"По останньому вектору ситуація уточнюється, а на решті ділянок основний натиск вдалося зупинити. Звісно, на цьому кацапи не зупиняться, і спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми", – сказано у повідомленні проєкту.

Росіяни застосували доволі традиційну тактику – десантування піхоти на БМП якнайближче до українських позицій. Це призвело до великих втрат російських військ, про що свідчить український військовий "Алекс", який веде канал "Офіцер".

"На Курському напрямку ворог намагався провести контрнаступальні дії в районі н.п. Погребки. По можливим успіхам уточнюється, попередньо без значних просувань; але факт залишається фактом — п***и про***ли близько 10 одиниць техніки тільки в районі цього села", – написав він.

Як повідомлялося раніше, Deepstate 11 жовтня повідомив, що ситуація в Курській області ще не катастрофічна, але вже дуже важка. А західні ЗМІ повідомляли, що операція в цьому регіоні може опинитися під загрозою зриву і згорнутися в найближчому майбутньому.

Під час боїв у Курській області росіянам вдалося повернути близько 40% територій, які перебували під контролем ЗСУ. Не виключено, що після покращення погоди українці знову почують багато новин із цього напряму.