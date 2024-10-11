Не катастрофа, але близько: Deep State пише про важку ситуацію на Курському напрямку

Ворог намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях в Курській області

На Курському напрямку внаслідок бойових дій 10 жовтня склалася напружена ситуація. Російські окупанти ціною великих втрат та зусиль змогли продавити лівий фланг Курського угруповання Збройних сил України.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітикам, окупанти спробували атакувати та закріпитися в районі н.п. Новоіванівка та Зелений Шлях.

"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", – сказано у повідомленні.

Ворог намагається закріпитися, зазначається, що для позицій ЗСУ, які знаходяться північніше, "сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка". На все це накладаються проблеми із взаємодію підрозділів, в тому числі випадки дружнього вогню.

"Курське угрупування наших військ – це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало – ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони. Підсумовуючи: ми на порозі чергової халепи через повторення помилок. Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція – це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі дебілом", – резюмували аналітики проєкту.

Тим часом військовий ЗСУ "Алекс", який веде канал "Офіцер", підтверджує дані проєкту щодо атак російських окупантів. Трохи раніше вдень "Алекс" писав, що окупанти зазнали великих втрат під час штурмів, зокрема з 30 одиниць техніки окупанти втратили 15.

"Противник мав успіх сьогодні в Курській області, був акцентований удар механізованими підрозділами в напрямку Любимівка — Новоіванівка. П*дари змогли зайти в Новоіванівку, але чи вони закріпились — велике питання, адже був різкий ривок вперед, і їх основні сили поки не підійшли туди. Важкі бої продовжуються, принаймні половина техніки ворога було знищено, що буде далі — побачимо, поки все +- по мапі", – написав він.

Тим часом російський чемпіон світу з шахів, опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв’ю "Телеграфу" поділився думкою, що Курська операція почалася 2024 року, а не 2023-го через нерішучість західних країн. На його думку, саме США заборонили Києву атакувати Росію роком раніше.

"Телеграф" розповідав про те, що на бої у Курській області відреагував "президент" РФ Путін. Він екстрено скликав Радбез РФ, але нічого путнього не сказав. Прорив державного кордону він назвав "нерозбірливою стріляниною" та "масштабною провокацією Києва".

Нагадаємо, що перші повідомлення про перехід українськими частинами кордону та наступ вглиб території Курської області з’явилися у мережі 6 серпня. Через кілька годин у РФ визнали цей факт і розповіли про перші втрати. Військовий експерт Павло Нарожний знайшов три плюси для України від ситуації у Курській області.