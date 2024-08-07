Путін екстрено скликав Радбез: скаржиться на "масштабну провокацію" у Курській області (відео)

Російський "президент" зробив нові заяви у бік України

Російський диктатор Володимир Путін екстрено зібрав нараду з членами Ради безпеки РФ через ситуацію в Курській області. Перед цим він зустрівся на нараді з урядовцями.

Про це пише Brief з посиланням на знайоме із ситуацією джерело. У мережі повідомляють, що Путін під час зустрічі звинуватив Україну у "масштабній провокації та веденні невиборної стрілянини". Він сказав, що військові застосовують різні види зброї, зокрема ракетну. Диктатор має намір обговорити це з міністерством оборони країни-агресора, генеральним штабом РФ та ФСБ.

"Заслухаю чергову доповідь колег з того, що відбувається в Курській області. Але хотів би сказати, що за підсумками моєї розмови з виконувачем обов’язків губернатора Курської області надано доручення низці цивільних відомств щодо надання необхідної допомоги мешканцям області. Уряд теж прошу зайнятися цим невідкладно", — сказав російський "лідер".

Зазначається, що зустріч із членами Радбезу, яка зазвичай відбувається щоп'ятниці, цього разу відбудеться на два дні раніше.

Також Путін поговорив з виконувачем обов’язків губернатора Курської області та дав доручення низці цивільних відомств щодо надання необхідної допомоги мешканцям області.

"Уряд теж прошу зайнятися цим невідкладно. Координувати цю роботу на першому етапі прошу Першого заступника Голови Уряду Російської Федерації Мантурова Дениса Валентиновича", — сказав диктатор.

До речі, у мережі почали з’являтися повідомлення, що нібито Путін за підсумком засідання Ради безпеки звернутися до Заходу з вимогою припинити поставки допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 серпня у мережі з’явилися повідомлення про перехід українськими частинами кордону та настання вглиб території Курської області. Військовий експерт Олег Старіков розповів нашому виданню, які цілі цієї операції й хто може стояти за цим.