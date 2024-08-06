ЗСУ прорвали кордон із РФ? Що зараз відбувається у Курській області, всі подробиці (карта та відео)

На територію Росії українським воїнам нібито вдалося завести одразу кілька одиниць бронетехніки

У вівторок, 6 серпня, Збройні сили України нібито проникли до Курської області Росії і на кордоні зараз розгортаються бої. Пропагандисти заявляють, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка.

У російських пабліках у соціальних мережах почалася справжня паніка та істерика. Місцеві так звані "військкори" стверджують, що нібито українським воїнам вдалося завести на російську територію одразу кілька одиниць бронетехніки, промаркованих загадковим трикутником.

"Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прориву кордону", — таку заяву зробив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області.

Зараз, як стверджують росіяни, ЗСУ використовують піхоту та бронетехніку.

"На кордоні з Курською областю російські військові (нібито — Ред) знищили два танки противника", — повідомляють російські "військкори".

Водночас російський ТГ-канал "записки ветерана" пише таке: "ЗСУ намагаються прорватися і до Бєлгородської області".

Telegram-канал Mash повідомляє, що нібито українських воїнів "відкинули на кордон РФ".

"За даними Mash, бій досі йде — збірну солянку з бойовиків забороненої РДК, 22-й ОМБ ЗСУ та бійців тероборони відкинули за кордон РФ і прямо зараз добивають за допомогою артилерії та авіації. Противник розбився на малі групи й розосередився в посадках Шостки району Сумської області", — заявляють у російському паблику.

Щобільше, паблік пише, що нібито мінімум 20 бійців ЗСУ загинули, ще близько 50 поранені внаслідок спроби їхнього прориву на територію РФ у Суджанському районі Курської області. Однак цьому немає жодних підтверджень.

До речі, зовсім неподалік місця всіх подій знаходиться Курська атомна електростанція. Після появи інформації про нібито прорив у мережі активно почали "гуглити" цю АЕС.

Зазначимо, що офіційного підтвердження словам росіян в Україні не давали.

Реакції на ситуацію в Курській області

Поки що в пропагандистських Telegram-каналах справжня істерика, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко обіцяє багато добрих новин.

"Багато буде новин з курскої області. Угруповання армії РФ "північ" провалює оборону", — написав він.

Тим часом військовий оглядач Денис Попович на своїй сторінці у Facebook жартує про створення СНР.

"Ми спостерігаємо за появою нової демократичної держави – Суджанська народна республіка", — зазначив він.

Кандидат історичних наук та громадський діяч Андрій Плахонін на своїй сторінці у соцмережі також прокоментував останні події:

"Уцілілі українські танки дезорганізовано вступають у Курськ… І ще рано вранці, за інерцією, напевно, різного роду експерти виклали кілька текстів, як росіянам вигідно ще більше розтягнути українські резерви. І тут же, без жодного переходу, доблесні російські прикордонники відбили, знищено вся бронетехніка, що вціліли українські танки, рухаються на Суджу… Так і захотілося запитати, а нову Прохорівську битву реконструюватимуть? Але вчасно згадав, що ювілей Курської битви відгуляли минулого року".

Український блогер Сергій Стерненко пише : "Суджа, ви готові до референдуму?".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 серпня в Курській області під час атаки дронів пролунали потужні вибухи. Зокрема, постраждало місто Суджа та інші населені пункти. Місцеві кажуть, що вибухи також було чути у Глушково, Коренево, Льговському, Білівському, Курчатівському та Жовтневому районах.