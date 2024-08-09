Російська техніка палає, а місцеві волають до Путіна: що зараз відбувається у Курській області (відео)

Російські військові там гинуть та здаються у полон

Події у Курській області продовжують розвиватися. Російські "військори" стверджують, що "ситуація залишається напруженою", продовжуються бої, під частковим або повним контролем ЗСУ може перебувати 11 населених пунктів Суджанського району.

Як заявив російський "військор" Олександр Сладков, при цьому основні резерви українська сторона нібито ще не задіяла. Він стверджує, що на Сумщині перебуває до десяти механізованих бригад ЗСУ.

У Рильському районі Курської області горіла велика колона російської техніки. Z-канали пишуть про удар HIMARS. Очевидці повідомляють про велику кількість знищеної техніки та загиблих російських військових.

Ряд російських пабліків заявляють, посилаючись на своїх кореспондентів та місцевих жителів, що українські війська діють у Курській області невеликими мобільними групами. Їхня поява в глибокому тилу — це були рейди ДРГ, а не захват населених пунктів із наступним закріпленням. Повністю, за їхніми даними, Україна контролює території, прилеглі до кордону, а також частину Суджі.

Частина військових блогерів пише, що Україна нібито готує новий удар по прикордонних територіях. Нібито він може бути з боку Глухова (Сумська область) на Рильськ Курської області, на Брянську або Бєлгородську область.

Жителі Суджанського району, які евакуювалися із зони бойових дій, просять допомоги у президента РФ Володимира Путіна, апелюючи до того, що вони "підтримали СВО" і допомагають "нашій армії", а тепер, кажуть вони, кинуті напризволяще. Також вони обурюються, що по телевізору брешуть про ситуацію в Курській області.

Варто зазначити, що офіційно Генштаб ЗСУ не підтверджував дій української армії на території Росії. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке увечері 8 серпня написав у Х, що українська армія захопила Гончарівку на Курщині на захід від Суджі. Вранці 9 серпня він написав, що минулої ночі українські безпілотники атакували склад боєприпасів на Липецькому військовому аеродромі, звідки Росія надавала повітряну підтримку своїм підрозділам у Курську.

"Також є повідомлення про нові українські бригади на шляху до Росії. Все дуже систематично", — зазначив він.

Нагадаємо, рано-вранці 6 серпня з’явилися повідомлення росіян, що на територію Курської області прорвалися ЗСУ. З того часу в області точаться бої.

Як повідомляв "Телеграф", для "підкріплення" російських військ до Курської області прибув так званий батальйон "Арбат". Це приватна військова компанія росіян, яка колись мала стати аналогом сумнозвісного "Вагнера".