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Брали села одне за одним: в DeepState розповіли про перший день наступу в Курській області

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Зона контролю ЗСУ на перший день операції Новина оновлена 09 серпня 2024, 03:09
Зона контролю ЗСУ на перший день операції. Фото DeepStateMap

На перший день передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа

Збройні сили України за підсумками першого дня бойових дій в Курській області РФ, 6 серпня, взяли під контроль населені пункти Свердліково, Дар'їно та Олешню. У Свердліково був бій, а от Олешню вдалося зайняти майже без бою.

Про це повідомив проєкт DeepState. Зазначається, що оновлення інформації про бойові дії в Курській області буде подаватися із необхідними затримками, а інформація може різнитися з даними від учасників подій.

Разом із захопленням трьох н/п на контрольно-пропускному пункті "Суджа" українські військові оточили близько двох взводів росіян. Також було оточено населений пункт Горналь – місцевий "гарнізон" з переляку намагався сховатися у православному храмі. Окрім цього, передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа.

"Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – додали у повідомленні.

Тим часом раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав, що Україна тепер нібито контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії.

Також "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.

Теги:
#Росія #Війна #Курська область #DeepState