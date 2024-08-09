Брали села одне за одним: в DeepState розповіли про перший день наступу в Курській області

На перший день передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа

Збройні сили України за підсумками першого дня бойових дій в Курській області РФ, 6 серпня, взяли під контроль населені пункти Свердліково, Дар'їно та Олешню. У Свердліково був бій, а от Олешню вдалося зайняти майже без бою.

Про це повідомив проєкт DeepState. Зазначається, що оновлення інформації про бойові дії в Курській області буде подаватися із необхідними затримками, а інформація може різнитися з даними від учасників подій.

Разом із захопленням трьох н/п на контрольно-пропускному пункті "Суджа" українські військові оточили близько двох взводів росіян. Також було оточено населений пункт Горналь – місцевий "гарнізон" з переляку намагався сховатися у православному храмі. Окрім цього, передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа.

"Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – додали у повідомленні.

Тим часом раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента Володимира Зеленського на умовах анонімності сказав, що Україна тепер нібито контролює газовимірювальну станцію "Газпрому" приблизно 8 км від Росії.

Також "Телеграф" писав про те, що під час боїв у Курській області нібито були помічені німецькі танки. У Німеччині вже прокоментували інформацію.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.