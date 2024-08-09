Брали села одно за другим: в DeepState рассказали о первом дне наступления в Курской области

На первый день передовые группы ВСУ вышли в Гончаровку и окрестности города Суджа.

Вооруженные силы Украины по итогам первого дня боевых действий в Курской области РФ, 6 августа, взяли под контроль населенные пункты Свердликово, Дарьино и Олешню. В Свердликово было сражение, а вот Олешню удалось занять почти без боя.

Об этом сообщил проект DeepState. Обновление информации о боевых действиях в Курской области будет подаваться с необходимыми задержками, а информация может отличаться с данными от участников событий.

Вместе с захватом трех н/п на контрольно-пропускном пункте "Суджа" украинские военные окружили около двух взводов россиян. Также был окружен населенный пункт Горналь – местный "гарнизон" с испуга пытался скрыться в православном храме. Кроме того, передовые группы ВСУ вышли к Гончаровке и окрестности города Суджа.

"Бои в районе Зеленый Путь, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", – добавили в сообщении.

Между тем, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности сказал, что Украина теперь якобы контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" примерно в 8 км от России.

Также "Телеграф" писал о том, что во время боев в Курской области якобы были замечены немецкие танки. В Германии уже прокомментировали информацию.

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белое знамя.