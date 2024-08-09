Битва за Курскую область: Украина требует от США разрешения на использование ATACMS

Украина захватила более 100 квадратных километров российской территории

На фоне быстрого наступления в Курской области РФ украинские официальные лица уже в который раз требуют США разрешить Вооруженным силам Украины использовать ракеты ATACMS большой дальности для уничтожения российских аэродромов. Сейчас только авиация может затормозить наступление ВСУ, а удары по аэродромам, считает Украина, позволят удержать часть Курской области.

Об этом пишет издание The Washington Post. Советник Зеленского на условиях анонимности сказал, что удержание территории РФ позволит создать рычаги влияния на Кремль в ходе переговоров.

По словам советника, Украина захватила более ста квадратных километров российской территории. В операции приняло участие большое количество украинских солдат. Украинские военные продвинулись мимо больших городов, захватили сотни пленных российских солдат и контролируют важный объект – газоизмерительную станцию "Газпрома".

Украинское наступление, отмечает издание, оказалось слишком успешным. Значительно успешнее, чем ожидали многие чиновники в Киеве. Сначала цель операции точно не определялась – только потенциально отвлечь российские войска из восточной части Донецкой области. Но теперь Украина планирует получить рычаги влияния на будущих переговорах.

"Украинские войска явно продвинулись достаточно далеко вглубь Курской области, но сколько территории они контролируют или действительно намерены контролировать, остается неизвестным", – прокомментировал изданию ситуацию старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Курская наступательная операция, отмечает издание, оказала новое давление на российского диктатора Владимира Путина. Рядовые россияне вынуждены были бежать из региона, где они столкнулись с такими же обстрелами, которыми два с половиной года страдают гражданские украинцы.

Между тем, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента Владимира Зеленского на условиях анонимности сказал, что Украина теперь якобы контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" примерно в 8 км от России.

Также "Телеграф" писал о том, что во время боев в Курской области якобы были замечены немецкие танки. В Германии уже прокомментировали информацию.

Напомним, в сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белое знамя.