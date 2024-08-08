Захватили больше, чем во время контрнаступления в 2023: СМИ озвучили успехи ВСУ в Курской области (карта)

Западные аналитики назвали три задачи, которые могут преследовать ВСУ боями на территории России

Силы обороны Украины с 6 по 8 августа захватили в Курской области больше территорий, чем за время летнего контрнаступления в 2023 году. Это говорит о том, что власти России не вынесли никаких уроков для себя после стремительного захвата Ростовской области ЧВК "Вагнер" в прошлом году.

Об этом пишет The Telegraph. За ночь 8 августа украинским военным удалось захватить новые населенные пункты.

По данным издания, ВСУ заняли 350 квадратных километров российской территории, взяв в плен десятки российских солдат. За ночь им удалось взять под свой контроль город Суджа, выйти на окраины населенного пункта Коренево и продвинуться на север до Малой Локни.

"Менее чем за сорок восемь часов Украина захватила больше территории, чем за все злополучное контрнаступление летом 2023 года", — пишет The Telegraph.

У наступления в Курской области, по мнению издания, есть три ключевые цели. Первая из них — отвлечь часть российских сил от наступательных действий в Донецкой области, где у них есть преимущество. Враг может направить в этот район на подкрепление новые силы, и чтобы этого не допустить, было принято решение открыть новый фронт.

Вторая задача — посеять раздор внутри России, ведь проукраинские российские партизаны регулярно вторгаются на российскую территорию. А наступление в Курской области продолжается с того места, где остановились предыдущие неудачные рейды.

"Подобно эпизоду с кремлевскими БПЛА, эти рейды были направлены на то, чтобы разбить все более хрупкое чувство безопасности России и показать российской общественности, что война может прийти и к ним", — пишет The Telegraph.

Третья вероятная задача — продвигать сделку по обмену землями на будущих переговорах.

"Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление на Курске, чтобы укрепить свою будущую позицию на переговорах. Обсуждается обмен землями Харьков-на-Курск. Хотя неясно, сможет ли Украина удержать деревни в Курске, наступление показало, что прорыв на российскую территорию проще, чем уничтожение укреплений России на востоке Украины", — сообщают западные аналитики.

При этом они не верят, что наступление продлится долго. Скорее всего союзники заставят Украину изменить тактику. Но то, что происходит сейчас, показывает, что Россия не учится на прошлых ошибках.

"Наступление на Курской дуге показывает, что Россия не извлекла уроков из молниеносного захвата Ростова группой Вагнера во время мятежа в июне 2023 года. Помимо предсказуемых угроз уничтожить Украину и применить тактическое ядерное оружие, Россия не отреагировала осмысленно на наступление на Курской дуге. Поскольку на передовую также прибыли истребители F-16, у Путина есть масса причин для беспокойства", — резюмировали аналитики.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Путин поручил выплатить жителям Курской области, которые покинули свои дома, денежную компенсацию. Вместе с тем россияне жалуются, что власти на самом деле не помогают, а по телевизору врут.