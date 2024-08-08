Путин поручил выплатить беженцам из Курской области 10 тысяч рублей: люди массово жалуются (видео)

Пока местная власть отчитывается об успешной эвакуации, россияне наоборот жалуются и обвиняют ее во лжи

Жителям Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться из-за боев, пообещали выплатить по 10 тысяч рублей. При этом сами россияне жалуются, что власти региона никак не помогали им выезжать из опасного региона, а по телевизору "все врут".

О ситуации в регионе президент РФ Владимир Путин сегодня поговорил с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Дал поручения помочь каждой семье, которая была вынуждена уехать из Курской области.

Губернатор Смирнов заявил, что Оперштаб в регионе начал работать якобы сразу после попыток прорыва границы и он лично координирует его работу "в круглосуточном режиме".

"Оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это была достаточно сложная проблема, потому что ДРГ ВСУ обстреливают гражданское население, обстреливают "скорые помощи", которые ценой собственной жизни, пожертвовав собой – есть случаи, где медики погибли – вывозили население", — сказал Смирнов.

Он добавил, что эвакуация продолжается круглосуточно, людей планируют вывозить автобусами и поездами, а помощь в эвакуации оказывают практически все регионы РФ.

В то же время, в сети появился видео ролик, на котором местная жительница города Суджа Варвара Скибина обвиняет администрацию города и местную власть в бездействии. Женщина уверяет, что никто не организовывал эвакуацию, люди были вынуждены самостоятельно выезжать.

"Не дают стрелять, ребята видят, а им не дают стрелять (в ВСУ — ред.). По телевизору все врут. Люди сами спасались, никто нас не спасал. Эти твари, администрация, врут и вешают себе медали на плечи и грудь. Спасайтесь, кто может", — сказала она.

Несмотря на это, Владимир Путин во время совещания поручил выплатить всем жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, по 10 тысяч рублей и призвал губернатора при оказании помощи жителям работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи. А Минздрав увеличил число свободных коек в больницах Курской области до 1,8 тысячи.

"С Председателем Правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать", — сказал российский диктатор.

Глава Правительства России Михаил Мишустин сообщил, что уже выделено на помощь жителям Курской области 1,8 млрд рублей

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоила оборона Курской области России. Примечательно, что укрепительные рубежи в РФ строили 2,5 года, а ВСУ прорвали их за сутки.