Путін доручив виплатити біженцям із Курської області 10 тисяч рублів: люди масово скаржаться (відео)

Поки місцева влада звітує про успішну евакуацію, росіяни навпаки скаржаться та звинувачують її у брехні.

Жителям Курської області, які були змушені евакуюватися через бої, пообіцяли виплатити по 10 тисяч рублів. При цьому самі росіяни скаржаться, що влада регіону ніяк не допомагала їм виїжджати з небезпечного регіону, а по телевізору "все брешуть".

Про ситуацію в регіоні президент РФ Володимир Путін сьогодні поговорив з тимчасово виконуючим обов’язки губернатора Курської області Олексієм Смирновим. Дав доручення допомогти кожній родині, яка була змушена виїхати з Курської області.

Губернатор Смирнов заявив, що Оперштаб у регіоні почав працювати нібито одразу після спроб прориву кордону і він особисто координує його роботу "у цілодобовому режимі".

"Оцінивши ситуацію, ми почали вивозити людей. Це була досить складна проблема, тому що ДРГ ЗСУ обстрілюють цивільне населення, обстрілюють "швидкі допомоги", які ціною власного життя, пожертвувавши собою – є випадки, де медики загинули – вивозили населення", — сказав Смирнов.

Він додав, що евакуація триває цілодобово, людей планують вивозити автобусами та поїздами, а допомогу в евакуації надають практично всі регіони РФ.

Водночас у мережі з’явився відео ролик, на якому місцева мешканка міста Суджа Варвара Скібіна звинувачує адміністрацію міста та місцеву владу у бездіяльності. Жінка запевняє, що ніхто не організовував евакуацію, люди змушені були самостійно виїжджати.

"Не дають стріляти, хлопці бачать, а їм не дають стріляти (у ВСУ — ред.). По телевізору все брешуть. Люди самі рятувалися, ніхто нас не рятував. Ці тварюки, адміністрація, брешуть і вішають собі медалі на плечі та груди. Рятуйтеся, хто може", — сказала вона.

Попри це, Володимир Путін під час наради доручив виплатити всім мешканцям Курської області, які вимушено залишили свої будинки, по 10 тисяч рублів і закликав губернатора при наданні допомоги мешканцям працювати безпосередньо з людьми, доходити до кожної сім’ї. А МОЗ збільшило кількість вільних ліжок у лікарнях Курської області до 1,8 тисячі.

"З Головою Уряду ми розмовляли зовсім недавно. Будемо вважати, що рішення про одноразову виплату по 10 тисяч рублів громадянам, які цього потребують, прийнято, і необхідні ресурси будуть направлені. Крім цього, треба буде оцінити й інші збитки. Будь ласка, разом з колегами із різних відомств, у тому числі й по лінії МНС, цю роботу треба буде провести. Мається на увазі втрата майна, житла. Вже в повному масштабі треба все це зробити", — сказав російський диктатор.

Голова Уряду Росії Михайло Мішустін повідомив, що вже виділено на допомогу жителям Курської області 1,8 млрд рублів

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки коштувала оборона Курської області Росії. Примітно, що зміцнювальні рубежі в РФ будували 2,5 роки, а ЗСУ прорвали їх за добу.