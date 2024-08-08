Будували понад два роки, а прорвали за добу: ЗМІ повідомили, скільки РФ витратила на оборону Курської області (карта)

Росіяни планували збудувати в регіоні три лінії оборони

Збройним силам України під час наступу в Курській області Росії вдалося за добу прорвати дві лінії фортифікаційних споруд. На їх будівництво росіяни витратили 2,5 роки.

Про це пише російське видання "Агентство", яке позиціює себе як опозиційне. Зазначається, що на будівництво цих оборонних споруд влада РФ витратила 15 млрд рублів (близько 17 мільйонів доларів США. — Ред.).

Про будівництво двох посилених ліній оборони в Курській області вперше повідомив 23 жовтня 2022 тодішній губернатор Роман Старовойт, який зараз обіймає посаду міністра транспорту РФ. Тоді він заявив, вже готові дві лінії оборони, а до 5 листопада він обіцяв закінчити третю. У будівництві брали участь Міноборони РФ та регіональне прикордонне управління ФСБ.

У грудні 2023-го Старовойт заявив, що вже збудовано кілька ліній оборони на кордонах регіону. Він тоді зазначив, що на це рішенням російського диктатора Володимира Путіна виділено "значне фінансування".

Водночас офіційно вартість робіт не повідомлялася. Однак, російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що 30 листопада 2022 року Управління капбудівництва Курської області уклало три контракти на будівництво укріплень з "Корпорацією розвитку Курської області" на загальну суму в 12 млрд рублів. Також російські ЗМІ повідомляли, що 21 березня 2023 року курська влада уклала ще два контракти на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 3,2 млрд рублів.

Своєю чергою OSINT-аналітик Бреді Африк за супутниковими знімками склав карту російських фортифікаційних споруд. У Коренівському та Суджанському районах Курської області він виявив дві лінії оборони – вздовж самого кордону та за 5-10 км від неї. Судячи з карти Африка, друга лінія проходила перед Суджею та за 15 км від селища Кореневе, куди, за даними українських та російських джерел, уже зайшли ЗСУ.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри взяття у полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" на території Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.