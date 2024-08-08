Армія РФ потрапила в котел? Що зараз відбувається в Курській області і куди просунулися ЗСУ (мапа)

Запеклі бої продовжуються

Українська армія, ймовірно, вже підійшла до райцентру Суджа в Курській області, де продовжуються запеклі бої. Наші військові нібито взяли під свій контроль дороги навколо міста, в оточення потрапило 2 батальйони РФ. Начебто утворився перший "котел" у Курській області.

Як зазначає експерт BILD Юліан Рьопке, Збройні Сили України (ЗСУ) рухаються від держкордону вздовж автодороги 38К-004.

На шляху до Суджа вони захопили невеликі села Гоголівка та Рубанщина. Водночас близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" пише, що "українські формування зайняли західну половину Суджі".

"Українська армія захопила село Рубанщина і зараз знаходиться як мінімум за 2 км на північний захід від міста Суджа в Курській області, це візуально підтверджується (кадрами з місця боїв)", — повідомляє Юліан Рьопке.

Водночас російські пабліки пишуть, що утворився перший "котел" у Суджі, де в оточення потрапили нібито 2 батальйони ЗС РФ. За попередньою інформацією, це 17 батальйон 488 полку та 31 батальйон 102 бригади росіян.

За словами проросійського журналіста Юрія Подоляка, армія РФ відійшла за річку, тобто у Суджі їх немає, а ЗСУ утримує те, що критично важливо. Також українські військові продовжують просуватись до Коренево.

Вокзали на станціях Суджа, Коренево, Псел (село Гір'ї) у Курській області РФ тимчасово закриті для пасажирів, повідомляє Московська залізниця.

Також пропагандистські канали пишуть про бої в Козачій Локні — на північ від Суджі.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна почала наступ у Курській області, аби посилити свої переговорні позиції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля Суджі приблизно 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.