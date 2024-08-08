Підняли білий прапор: подробиці та відео здачі в полон 50 російських військових у Курській області

Російські прикордонники обрали життя

У мережі з’явилися кадри взяття в полон великої кількості російських військових на КПП "Суджа" біля Курської області Росії. Близько 50 військовослужбовців РФ здалися в полон, піднявши білий прапор.

Кадри опублікував батальйон "Нахтігаль" 14-го полку СБС. Саме він разом із 80 ОДШБр взяли в полон росіян. Вони уточнили, що білий прапор підняли російські прикордонники. Як саундтрек використано доповідь начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова, що "просування противника на Курському напрямку зупинено".

Нагадаємо, 6 серпня по мережі почала поширюватися інформація про те, що нібито українські військові зайшли на територію РФ і пішли вглиб Курської області, де почалися бойові дії. Офіційно українська сторона не прокоментувала цієї інформації. Але за даними військового аналітика Костянтина Машовця, вже 7 серпня ЗСУ нібито перерізали важливу рокаду супротивника в Курській області дорогу Рильськ – Коренево – Суджа на відрізку Зелений Шлях – Свердликово. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна почала наступ у Курській області, щоб посилити свої переговорні позиції.

Як повідомляв "Телеграф", за результатами двох діб боїв у Курській області Росія могла втратити контроль над територією площею 350 квадратних кілометрів. Крім того, Збройні сили України могли захопити понад десяток населених пунктів, оскільки просунулися щонайменше на 25 кілометрів у глиб регіону. Дані неповні та відображають ситуацію на 18:00 7 серпня.