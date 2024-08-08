Подняли белый флаг: подробности и видео сдачи в плен 50 российских военных в Курской области

В сети появились кадры взятия в плен большого количества российских военных на КПП "Суджа" на территории Курской области России. Около 50 военнослужащих РФ сдались в плен, подняв белый флаг.

Кадры опубликовал батальон "Нахтигаль" 14 полка СБС. Именно он, вместе с 80 ОДШБр взяли в плен россиян. Они уточнили, что белый флаг подняли российские пограничники. В качестве саундтрека использован доклад начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова, что "продвижение противника на Курском направлении остановлено".

Напомним, 6 августа по сети начала распространяться информация о том, что якобы украинские военные зашли на территорию РФ и ушли вглубь Курской области, где начались боевые действия. Официально украинская сторона не прокомментировала эту информацию. Но по данным военного аналитика Константина Машовца, уже 7 августа ВСУ якобы перерезали важную рокаду противника в Курской области дорогу Рыльск – Коренево – Суджа на отрезке Зеленый Шлях – Свердликово. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции.

Как сообщал "Телеграф", по результатам двух суток боев в Курской области Россия могла потерять контроль над территорией площадью в 350 квадратных километров. Кроме того, Вооруженные силы Украины могли захватить более десятка населенных пунктов, поскольку продвинулись по меньшей мере на 25 километров вглубь региона. Данные неполны и отражают ситуацию на 18:00 7 августа.