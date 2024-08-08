Взяли больше, чем РФ в Украине: эксперт рассказал, что сейчас происходит на Курщине (карта)

Эксперт считает, что это даже не "середина партии"

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Константин Машовец рассказал, что происходит в Курской области на третий день боев. По его словам, ВСУ якобы перерезали важную рокаду противника в Курской области дорогу Рыльск – Коренево – Суджа на отрезке Зеленый Путь – Свердликово.

Своими мыслями аналитик поделился на странице в Фейсбуке. Он пишет, что несмотря на громкие доклады Герасимова, заявлявшего, что "противника удалось остановить", никого они пока не остановили.

Где продвигаются войска в Курской области

По мнению Машовца, передовые подразделения ВСУ якобы продолжают продвигаться по общему направлению Любимовка — Коренево, а также в районе города Суджа (севернее Гончаровки), а также в направлении урочища "Меловое".

Командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности"

Аналитик добавляет, что в полосу группировки "Курск" командование противника начало перемещать часть сил из Волчанского направления, вероятно, из состава 11-го и 44-го армейских корпусов (АК). Скорее всего, как пишет Машовец, речь идет об отдельных подразделениях 18-й мотострелковой дивизии (11-го АК, а также 128-й отдельной мотострелковой бригаде 44-го АК).

"По моему мнению, в активных (наступательных) действиях ВСУ на Судженском и Кореневском направлениях украинскому командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности", — говорится в сообщении.

По его словам, судя по какой-то "притормозенной" реакции российского командования, процесс ее подготовки и организации, включая оперативное развертывание соответствующей украинской группировки, прошел как-то "мимо ушей" соответствующих российских командных структур, или был ими неверно толкован. Э ксперт подчеркнул, что вероятно, они определили его как усилия украинского командования по "прикрытию Сумского направления", и генерал Буданов им в этом удачно "подыграл" своими заявлениями о "подготовке россиянами наступления на Сумы".

"Даже в настоящее время, российское командование имеет "очень отдаленное" представление о реальном (действительном) составе и структуре группировки ВСУ, привлеченной на Судженском и Кореневском направлениях. Их оценки колеблются от "3-5-и батальонов", до " 4-х-5-и бригад". Интересно, что темпы продвижения передовых подразделений ВСУ, на вышеуказанных направлениях в российском пограничном, даже близко, не сравнимы с темпами наступления российских войск на Харьковском направлении", — акцентировал полковник Машовец.

Взяли больше, чем российские войска под Харьковом

Военный эксперт обратил внимание на то, что в течение 2-х суток ВСУ взяли под свой контроль территорию в Курской области РФ значительно больше, чем российские войска за полтора месяца в Харьковской области Украины.

"В настоящее время, пока, реакция российского командования ограничивается полосой УВ "Север"… перемещение резервов и дополнительных сил и средств, в качестве усиления "проблемного направления", происходит исключительно внутри нее. Однако, судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано ли поздно, противник будет вынужден потащить туда и войска по другим операционным направлениям, а вполне возможно — и остатки своих стратегических резервов, приготовленных им на август-сентябрь", — отмечает он.

Это еще не конец, а только середина

Даже с этой точки зрения, как говорит Машовец, операция ВСУ в приграничной Курской области уже оправдана. В итоге он написал, что это еще даже "не середина партии" и в ближайшее время у нас появится новое операционное направление.

Утренные взрывы в Курчатове

Жители Курской области снова проснулись под звуки взрывов. В этот раз громко было в Курчатове. Местные жители так испугались, что сразу начали писать сообщения в местные чаты. Как именно они отреагировали, можно прочитать на снимках экрана ниже.

Что происходит в Курской области

6 августа в сети начали появляться сообщения о том, что якобы украинские военные в составе около сотни человек предприняли попытку прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

Вскоре паблик Mash написал, что в боях якобы участвуют бойцы РДК, 22-я ОМБ ВСУ и бойцы терробороны. Они разбились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области.

Позже начала появляться информация, что якобы бойцы ВСУ понесли потери в виде десятков человек.

К вечеру россияне бросили в бой под Судьей солдат срочной службы. Некоторые из них погибли, другие сдались в плен. В местных телеграмм-каналах распространяют фото, где видно, что происходит в Судже.

Всю ночь в Курской области звучали сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.

Днем 7 августа российский диктатор Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, где пожаловался на "масштабную провокацию" Украины.

Как рассказывал Телеграф, следствие двух суток боев в Курской области Россия могла потерять контроль над территорией плоскостью в 350 квадратных километров. Кроме того, Вооруженные силы Украины могли захватить более десятка населенных пунктов, поскольку продвинулись не менее 25 километров вглубь региона.